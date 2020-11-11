Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi
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Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi

11.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:40
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü mahalle bekçisi Barbaros Yoran (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Bodrum- Milas karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden Barbaros Yoran'ın kullandığı 48 U 1382 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durdu. Ön tarafı büyük oranda hasar gören otomobilin sürücüsü Yoran, yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi

DİĞER SÜRÜLER İHBAR ETTİ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yoran'ın cansız bedenini otomobilden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 5 aylık evli olduğu öğrenilen Yoran'ın cansız bedeni, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİNE DÖNÜYORMUŞ

Bodrum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle bekçisi olarak görev yapan Barbaros Yoran'ın, mesai bitiminde Gökçeler Mahallesi'ndeki evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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