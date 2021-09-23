MALATYA (İHA) - Otomobiliyle 5 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olmuştu, o sürücü 1 ay sonra yakalandı

MALATYA - Malatya'da bir otomobilin çarptığı 5 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay sonrası kaçan araç sürücüsü bir ay sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 15 Ağustos Pazar günü akşam 19.00 sıralarında Malatya -Elazığ Karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen plakası öğrenilmeyen bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra durmayarak olay yerinde hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavisinin 8'inci gününde küçük çocuk hayatını kaybederken, olayla ilgili çalışma başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri 20 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından kaza sonrası kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Araç şüpheli şahsın ikametine yakın bir bölgede park halinde bulunurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler şüpheli F.Ö.'nün ise Artvin ilinde olduğunu belirledi. Şüpheli F.Ö. burada gözaltına alındıktan sonra Malatya'ya getirilerek polis merkezinde ifadeye alındı.

Şüpheli F.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.