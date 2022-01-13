Otomobilinin amblemi çalınan kişi: Aracı çalsalar bu kadar zoruma gitmezdi

ZEYTİNBURNU'NDA, bir şüpheli, otomobilin marka amblemini, tornavida ile sökerek çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otomobilin sahibi Recep Evrensel, "Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi." dedi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Ahmet Kanbur Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle sokağa giren şüpheli, bir otomobilin arkasında durdu. Şüpheli motosikletten indikten sonra, otomobilin etrafında dolaşarak bir süre oyalandı. Daha sonra şüpheli, otomobilin ön tarafındaki 80 lira değerindeki marka amblemini, tornavida ile söküp, motosikletiyle hızla uzaklaştı.

Sabah işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin ambleminin çalındığını fark eden Recep Evrensel, "Sabah saat 10.00 sıralarında, aracımızın amblemini çalmışlar. Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi. İlginç bir şey. İlk defa başımıza geliyor. 80 TL civarında bir şey. Kamera kayıtlarını izledik. Bir tane şahıs, motosikletle geliyor. Aracın arkasına yanaşıyor. Sağı solu kolaçan ediyor. Tornavidayla söküyor, gidiyor" dedi.