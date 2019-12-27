Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı
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Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı

Mersin'de otomobilini park ederken 6 metre yükseklikten düşen sürücü yaralandı.

27.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:06

'in ilçesinde otomobilini park etmek isterken 6 metre yükseklikten düşen sürücü yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Edinilen bilgiye göre, , Turkuaz Konutları önünde meydana gelen kazada, Adem I., 33 NVY 60 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken, bina önünde bulunan park alanında 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Aracın sürücüsü yaralanırken, hastaneye kaldırılan Adem I.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı
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