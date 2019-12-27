Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı
Mersin'de otomobilini park ederken 6 metre yükseklikten düşen sürücü yaralandı.
27.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:06
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilini park etmek isterken 6 metre yükseklikten düşen sürücü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi, Turkuaz Konutları önünde meydana gelen kazada, Adem I., 33 NVY 60 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken, bina önünde bulunan park alanında 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Aracın sürücüsü yaralanırken, hastaneye kaldırılan Adem I.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı
HABER YORUMLARI (3)
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AHAHAH ERKEK SÜRÜCÜ DEĞİL Mİ? HEPSİ AYNI (!)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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KADIN SÜRÜCÜLERDE BÖYLE VE SEN GÜLDÜĞÜNE GÖRE BİR GAY SÜRÜCÜSÜN DEĞİLMİ?1 Yayından Kaldır