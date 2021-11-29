Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

ZONGULDAK (AA) - Karabük'te bir otomobilin yayaya çarpma anı iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.

Zonguldak Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Özdemir'e (81), A.B. yönetimindeki 78 AY 740 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaşlı adamın yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada otomobil çarptığı ve yerde kaldığı yer alıyor.