Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi
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Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi

KONYA'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin torpido bölümüne zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

11.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:55
Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi

KONYA'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin torpido bölümüne zulalanmış 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

Merkez ilçesi Horozluhan Mahallesi Sokak üzerinde devriye görevi yapan İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, şüphe üzerine Rahmi U. idaresindeki 42 EHM 55 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada torpido içerisindeki gizli bölmeye saklanmış 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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