Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti

SAMSUN (DHA) - ANKARA'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilin sıçrattığı taşlar yolcu otobüsünün camını kırarak içine girdi. 1 yolcu, başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çalışkanlar kontrol noktası yakınında meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden İbrahim Efe Ö. yönetimindeki 06 EC 8795 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kayarak refüje girdi. Otomobilin lastiklerinden sıçrayan taşlar, karşı yönden gelen Bursa- Diyarbakır seferi gerçekleştiren Mehmet Ö. yönetimindeki Özlem Diyarbakır firmasına ait 07 AST 361 plakalı yolcu otobüsüne ve Enver C. hakimiyetindeki 06 9187 plakalı otomobile çarptı.

CAMI KIRIP YOLCUNUN BAŞINA İSABET ETTİ

Otobüsün yan camının kırılmasının ardından içeriye giren taşlar ve cam parçacıkları yolcuların üzerine geldi. 1 yolcu başına isabet eden taş nedeniyle yaralanırken, cam kırıkları nedeniyle bazı yolcuların da el ve yüzlerinde kesikler oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başı yarılan yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cam kırıklarından kesikler oluşan yolcular da ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Yaralanan yolculardan İbrahim Sıddık, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, "Ben ön koltuktaydım. O sırada dalmıştım öne doğru eğilmiştim, baktım cam bir anda patladı. Tabi cam patlayınca olduğu gibi karşı tarafa vurdu. Tam görmedim yani o sırada dalmıştım. Yolda karşı taraftan araba geliyordu" dedi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.