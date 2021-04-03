Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi' diyerek başka otomobilin önüne atladı
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Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi' diyerek başka otomobilin önüne atladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi' diyerek başka otomobilin önüne atladıSAKARYA'nın Erenler ilçesinde, psikolojik sorunları olan S.K., kendini otomobilin önüne attı.

Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi' diyerek başka otomobilin önüne atladı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, psikolojik sorunları olan S.K., kendini otomobilin önüne attı. Çarpmanın ardından ayağa kalkan S.K., Ben daha ölmedim mi diyerek kendini başka bir otomobilin altına daha attı. Yaralanan S.K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Hacıoğlu Mahallesi, Sakarbaba Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.K., seyir halinde olan Günay Şenyiğit yönetimindeki 54 GD 793 plakalı otomobilin önüne atladı. Çarpmanın ardından S.K., ayağa kalkarak, Ben daha ölmedim mi dedi ve 41 BF 106 plakalı otomobilin önüne atladı. S.K. yaralanırken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anında olay yerinde olan Hüsamettin Ay, Psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz genç kardeşimiz, önce karşı istikamette seyir halinde olan aracın önüne atladı. O esnada şoför arkadaşımız kaçabilmek için sağa- sola gitti. Ona rağmen hafiften çarptı. Çarpma sonrası aracını sağ tarafa çekti. Daha sonra refüje oturdu ve aracın önüne atlayan arkadaşı teselli ettiler. Çocuk, bir anda 'Ben hala ölmedim mi' diye ayağa kalktı ve koşarak diğer şeritten gelen aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisi ile çocuk havalandı ve yere düştü. Daha sonrasında ambulans geldi. Bile bile seyir halindeki araçların önüne attı kendini. Şaşılacak bir durum dedi.

Otomobil sürücüsü Günay Şenyiğit, Seyir halindeydim arkadaş önüme çıktı. Karşıya geçsin diye yavaşladım ama geçmedi. Sağ tarafa geçtim sağa geldi, sol tarafa geçtim sola geldi. Sonrasında sabit kaldı, frene bastım ama çarptım. Kaza sonrasında arkadaşı aldık kenara, bir şeyi yoktu. Annesinin numarasını istedim ve nerede oturduğunu sordum. O esnada aracımı kenara aldım. O sırada arkadaş tekrar kalkarak karşı şeritten gelen aracın önüne atladı. Sonrasında ise ambulans gelip hastaneye sevk etti diye konuştu.

Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi' diyerek başka otomobilin önüne atladı
Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi' diyerek başka otomobilin önüne atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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