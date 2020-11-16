Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
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Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

16.11.2020 01:06 | Son Güncelleme: 16.11.2020 08:34

Kocaeli'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Aracın sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. idaresindeki 41 ADE 727 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

MOTOR YERİNDEN FIRLADI

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Ömer A. kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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