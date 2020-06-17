Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı
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Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldıADANA'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmına girip sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

17.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:32

Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmına girip sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mevlüt Can Öcal, sebze ve meyve almak için Varsaklar Mahallesi'ndeki sebze haline geldi. Alışverişin ardından bindiği otomobilinden kedi sesi geldiğini duydu. Otomobilin motor kısmını açan Öcal, sıkışan kediyi görüp, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren çabayla kediyi kurtardı. Ancak kedi can havliyle kaçıp, itfaiye aracına girdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışmayla da kendi araçlarındaki kediyi bulup, boş alana bıraktı. Kedi, kaçarak gözden kayboldu.

Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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