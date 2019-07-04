Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Kale, Davutlar Mahallesi'ne park ettiği 09 BZ 578 plakalı otomobilinin motor kısmına sıkışan kediyi kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine elen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Ev kedisi olduğu öğrenilen hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA