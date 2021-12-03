OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haberler
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OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ç. (45) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ULUS, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ç. (45) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza önceki gün Abdipaşa beldesindeki kavşakta meydana geldi. Gece saatlerinde kızını otobüse bindirdikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ç.?ye otomobil çarptı. Hatice Ç. yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekibi geldi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ç. tedavi altına alındı. Kaza anı yolun karşısında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadına otomobil çarptıktan sonra sürüklenmesi yer aldı.

OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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