Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı (3)- Yeniden Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine'Otomobilin duvara çarpmasıyla yaralanan 2 kişi, hastanede öldü' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Otomobilin duvara çarpmasıyla yaralanan 2 kişi, hastanede öldü' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.

-----------------Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandıAhmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilde sürücü Bünyamin Aksoy (36) ile Ömer Bahçin (38) yaralandı.Kaza, dün saat 00.30 sularında Baştepe köyünde meydana geldi. Bünyamin Aksoy yönetimindeki 03 SH 991 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada otomobilde sıkışan Bünyamin Aksoy ve Ömer Bahçin yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bünyamin Aksoy tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ömer Bahçin'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA