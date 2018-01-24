Otomobilin Devirdiği Aydınlatma Direği Yolu Kapattı

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu devrilen aydınlatma direği yolu ulaşıma kapattı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çalışkan'ın kullandığı 34 FK 4081 plakalı otomobil, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polisi arayarak durumu bildirdi.

Direğin yola devrilmesi nedeniyle bir süre cadde tek yönlü araç trafiğine kapandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri direğin kaldırılması için yol bakım ekiplerini çağırdı.

Ekiplerin aydınlatma direğini vinç yardımıyla yoldan kaldırması ve kazaya karışan aracın çekiciyle götürülmesinin ardından trafik normale döndü.