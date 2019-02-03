Otomobilin Derede Kaybolduğu İhbarı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan otomobilde iki gencin bulunduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince su altı kontrolleri gerçekleştirildi.

Gece görüş özellikli drone yardımıyla bölgede tarama faaliyeti yürütüldü.

Olay yerine gelen Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Levent Yılmaz, çalışmaları koordine etti.

Olay

İki gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA