27.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:00

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Karışıyaka Mahallesi İbni Mirza Parkı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Çelebi'ye, O.Ö., idaresindeki 06 GE 9404 otomobil çarptı.



Yaşanılan kazada yaralanan Çelebi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çelebi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA