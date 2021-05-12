Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçe merkezinden Hanönü ilçesi istikametine seyir halindeki şoförü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşköprü'nün Eskiatça mevkisine geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki İsmail Küçükbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına savrulan 80 yaşındaki Küçükbaş, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edilen İsmail Küçükbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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