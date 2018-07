Otomobilin çarptığı yavru kedinin başından bir an olsun ayrılmadı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı kediyi yoldan alarak kaldırıma götüren başka bir sürücü, yaralı kedi için haber verdiği Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri gelene kadarda başından bir an olsun ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Kamil Kara Bulvarı Köprübaşı mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediye çarptı ve durmayarak yoluna devam etti. Yolun ortasında bir kedinin can çekiştiğini gören Ümit Canlı isimli vatandaş otomobili ile durarak yavru kediyi yolun ortasından alıp kaldırıma bıraktı. Kadirli Belediyesini arayan Ümit Canlı, ağzından ve kulağından kan gelen kediyi su ile yıkayıp yetkililerin gelmesini bekledi. Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri yaralı kediyi tedavi etmek için belediye hayvan barınağına götürdü. Yetkililer gelene kadar yaralı kedinin bir an olsun yanından ayrılmayan Ümit Canlı, "Maalesef çarpan otomobilin plakasını alamadım. Çarptı ve kaçtı. Kedinin yaralandığını görünce bende yoluma devam edemezdim. Durdum ve belediyeyi aradım. Görevliler geldi kediyi hayvan barınağına götürdü. Ancak böyle vicdansızlık olmaz. Madem çarpıyorsun neden kaçıyorsun dur müdahale etsene" şeklinde konuştu.

Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağında yaralı kedinin tedavisi sürüyor.