Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Kuyucak Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan yurda dönüş yapan Zeynep Aydın (73), yakınları tarafından İzmir Havaalanı'nda karşılandıktan sonra memleketi Denizli'ye doğru yola çıktı. Zeynep Aydın ve yakınları Pamukören Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Dinlenme tesisine gitmek için karayolundan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına M.A.'nın kullandığı 20 GK 458 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde otomobilini bırakarak kaçan sürücü M.A.'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA