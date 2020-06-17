Otomobilin çarptığı traktör, ikiye bölündü: Dede öldü, torunu ve 2 kişi yaralı
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Otomobilin çarptığı traktör, ikiye bölündü: Dede öldü, torunu ve 2 kişi yaralı

AKSARAY'da, içinde yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu otomobil, traktöre arkadan çarptı.

Otomobilin çarptığı traktör, ikiye bölündü: Dede öldü, torunu ve 2 kişi yaralı
17.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:23

AKSARAY'da, içinde yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazada ikiye ayrılan traktörün sürücüsü Metin Koçak (63) yaşamını yitirdi, aynı adı taşıyan torunu Metin Koçak (14) ile 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Aksaray- Nevşehir yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Aydın'dan Bitlis'e yakınlarının cenazesine giden Sakin Gümüş (36) yönetimindeki 09 ABA 013 plakalı otomobil, emniyet şeridinden giden ve arkasında pulluk takılı olan Metin Koçak'ın kullandığı 68 FP 863 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör, ikiye ayrılırken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Metin Koçak, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı adı taşıyan torunu Metin Koçak ile otomobil sürücüsü Sakin Gümüş ve aracındaki halası Sevim İnan (48) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı haber alıp, bölgeye gelen Metin Koçak'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. 

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Kaynak: DHA

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