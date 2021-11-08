Son dakika haber: MOTOSİKLETLİYİ AĞIR YARALAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI, KAZA ANI KAMERADA

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mahmut Ç. (19) ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçtı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Mahmut Ç. yönetimindeki 27 KJ 078 plakalı motosiklete, kavşakta henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada Mahmut Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Mahmut Ç. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.