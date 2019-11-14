Otomobilin çarptığı motorlu kurye ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı motorlu kurye ağır yaralandı

Bahçelievler'de otomobilin arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye, hastaneye kaldırıldı.

14.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:14
Otomobilin çarptığı motorlu kurye ağır yaralandı

'de otomobilin arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu yan yoldan istikametine giden dönerci kuryesi Mesut Elbeylioğlu'nun kullandığı 39 SR 972 plakalı motosikletle, aynı istikamette giden Murat Atalay yönetimindeki 34 SN 6739 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kurye ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Elbeylioğlu'nu hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle sinir krizi geçirdiği görülen otomobil sürücüsü Atalay ise polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılması üzerine normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Otomobilin çarptığı motorlu kurye ağır yaralandı
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