Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü
BURSA'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hasan Aydemir (44) hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.
BURSA'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hasan Aydemir (44) hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi karayolu üzerinde meydana geldi. İşten çıkan Hasan Aydemir'e, sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydemir 20 metre ileriye fırlarken otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İznik
Kaynak: DHA