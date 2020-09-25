Otomobilin çarptığı geyik telef oldu

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

Kaza, Domaniç- Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Tavşanlı'ya giden Recep Tüfekçi yönetimindeki 43 UR 610 plakalı otomobil aniden yola fırlayan ve 5 yaşında olabileceği belirtilen kızıl geyiğe çarptı. Kazada ağır yaralanan geyik telef oldu. Geyik daha sonra Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT