Otomobilin çarptığı geyik telef oldu
25.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:25
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı geyik telef oldu.
Kaza, Domaniç- Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Tavşanlı'ya giden Recep Tüfekçi yönetimindeki 43 UR 610 plakalı otomobil aniden yola fırlayan ve 5 yaşında olabileceği belirtilen kızıl geyiğe çarptı. Kazada ağır yaralanan geyik telef oldu. Geyik daha sonra Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT