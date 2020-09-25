Otomobilin çarptığı geyik telef oldu
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Otomobilin çarptığı geyik telef oldu

25.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:25
Otomobilin çarptığı geyik telef oldu

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı geyik telef oldu. 

Kaza, Domaniç- Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Tavşanlı'ya giden Recep Tüfekçi yönetimindeki 43 UR 610 plakalı otomobil aniden yola fırlayan ve 5 yaşında olabileceği belirtilen kızıl geyiğe çarptı. Kazada ağır yaralanan geyik telef oldu. Geyik daha sonra Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Otomobilin çarptığı geyik telef oldu
Otomobilin çarptığı geyik telef oldu
Otomobilin çarptığı geyik telef oldu
Otomobilin çarptığı geyik telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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