Otomobilin çarptığı çocuk öldü

HATAY'ın Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cuma Ali Bolat (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İskenderun- Arsuz çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan 31 TA 533 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Ali Bolat'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Bolat, ihbar üzerine gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cuma Ali Bolat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.



Kaynak: DHA