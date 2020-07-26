Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Berkay Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Haşim Yıldırım (46) idaresindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Özkan'a (12) çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkay Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Yıldırım ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA