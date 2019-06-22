Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Eski Debboy Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, bisiklet kullanan Afganistan uyruklu K.K'ye (21) çarptı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan K.K'yi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA