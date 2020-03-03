Otomobilin çarptığı at telef oldu
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Otomobilin çarptığı at telef oldu

SİVAS'ta, başıboş gezen at, otomobil çarpması sonucu telef oldu.

03.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:25
Otomobilin çarptığı at telef oldu

'ta, başıboş gezen at, otomobil çarpması sonucu telef oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sivas-Kayseri karayolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Ertan Demir idaresindeki 58 AAF 177 plakalı otomobil, yolda başıboş gezen ata çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan at, telef oldu. Sürücü Ertan Demir, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Telef olan at ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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