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Otomobilin çarptığı at bağıra bağıra telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Otomobilin çarptığı at bağıra bağıra telef oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, aracın çarptığı başı boş at telef oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, aracın çarptığı başı boş at telef oldu.

Kaza, Sarımsaklı'da havaalanı karşısındaki eski sağlık ocağı civarında meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen kadın sürücü ata çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, zavallı hayvan ise korkunç bir şekilde telef oldu. Atın bağıra bağıra can vermesi yürekleri parçaladı. Kadın sürücü, atın birden karşısına çıktığını söyledi. Ayvalık Belediyesi tarafından sabah saatlerinde bir kepçe ile traktör römorkuna konularak gömülen atın sahibinin kim olduğu ise öğrenilemedi.

Kazaya şahit olan vatandaşlar, başı boş hayvanların sık sık bu tür kazalara sebep olduğunu ve çoğu zaman da telef olduklarını söyledi. - BALIKESİR

Otomobilin çarptığı at bağıra bağıra telef oldu

Otomobilin çarptığı at bağıra bağıra telef oldu

Otomobilin çarptığı at bağıra bağıra telef oldu

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