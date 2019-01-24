Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaya Öldü
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Demir'e (19) henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA