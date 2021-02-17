Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi
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Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi

17.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:31
Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin çamurluğuna paket içinde gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi.

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin çamurluğuna paket içinde gizlenmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda dedektör köpekle yapılan aramada otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş paket içinde 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi 'Uyuşturucu ticaret yapmak' suçundan gözaltına alındı. 

  


Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi
Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi
Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi
Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi
Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi
Otomobilin çamurluğuna gizlenilmiş 14 kilo 625 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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