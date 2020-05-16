İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
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İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı

Salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında mahallede turlayarak otomobilin bagajında pide satan fırıncının dikkatsiz davranışı, kayıt altına alındı. Tehlikeli pide satışı, izleyenlerden büyük tepki gördü.

İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
16.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:15

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında sokak sokak gezerek otomobilin bagajında pide satan fırıncı, tehlikeli anlara neden oldu. Arkasındaki araçtan videoya alınan fırıncının bu dikkatsiz davranışı, izleyenleri rahatsız etti.

BAGAJA OTURUP PİDE DAĞITTI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kalırken su ve ekmek dağıtım hizmeti devam ediyor. Kartal'da bir fırıncının otomobilin bagajına oturarak pide dağıtması ilginç görüntülere sahne oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe girmesinin ardından fırıncılar evlere ekmek ve pide servisi vermeye başladı. Kartal'da ilginç bir yönteme başvurarak otomobilin bagajına oturarak pide satışı yapan vatandaş, görüntülerinin yayılmasıyla büyük tepki çekti.

İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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