3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
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3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

14.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:55

3 ağacı devirerek durabildi.

3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 3 ağaca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaldırımda yürüyen iki kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza Gaziantep'in İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer Y. idaresindeki 65 AAG 628 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki üç ağacı biçtikten sonra duvara çarparak durabildi. kaza anında kaldırımda yürüyen iki kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada can kaybı yada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK

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