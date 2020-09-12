OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK SÜRÜKLENEN 20 YAŞINDAKİ GÜLŞAH, 2 AY ÖNCE EVLENMİŞ İZMİR'in Buca ilçesinde, işe gitmek için yolun kenarında beklerken otomobilin çarpması sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gülşah Tuna'nın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, işe gitmek için yolun kenarında beklerken otomobilin çarpması sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gülşah Tuna'nın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kaza dün saat 08.30' sıralarında Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen ve sürücüsünün polis memuru olduğu ileri sürülen otomobil, işe gitmek kaldırımda dolmuş bekleyen oturan Gülşah Tuna'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen genç kız, otomobilin altında kalarak bir süre kaldırımda sürüklendi. Genç kadın, kazada ağır yaralandı. Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, bir yandan da otomobili hep birlikte kaldırarak Gülşah Tuna'yı aracın altından çıkardı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülşah Tuna'yı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu, genç kadının yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından, ismi açıklanmayan polis memurunun gözaltına alındığı bildirildi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak binanın önünde oturan Gülşah Tuna'ya çarptığı anlar bulunuyor. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kadın, yere düşerek otomobilin altında kalıp sürükleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YENİ EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir avukatlık bürosunda çalışan Gülşah Tuna'nın, Volkan Tuna ile yaklaşık 2 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Büyük umutlarla evlenen ikilinin sosyal medya hesabından alyanslarının fotoğrafını, "Kaderle bağlı iki alyans" notuyla paylaştıkları görüldü.

'SAĞ TARAFI ÇÖKMÜŞTÜ'

Olay yerine yakın bir noktada yaşayan Meral Aksarı, gürültüyü duyup balkona çıktığını ve mahalledekilerin bir arabayı kaldırdıklarını gördüğünü belirterek, "Arabanın altından birini çekiyorlardı. Çıkıp olay yerine kadar yaklaştım. Kız can çekişiyor gibiydi, sağ tarafı içine çökmüştü. Herkes ambulansı aradı, ancak ambulans geç geldi. Daha sonra gelip, götürdüler. Hepimiz çok üzüldük. Daha sonra duyduk ki 2 aylık evliymiş" dedi.

Kaynak: DHA