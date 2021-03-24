Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu kameralara yansıdı
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Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu kameralara yansıdı

24.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:38

Adana'da geri geri gelen otomobilin altında kalan 1.5 yaşındaki çocuk sağ kurtuldu. Çocuğun sadece burnu kanarken, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde geçen pazar günümeydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen sürücünün manevra yaptığı otomobil, bu sırada sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki İbrahim Bakur'u altına aldı. Küçük İbrahim aracın altında bir süre sürüklenirken çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler sürücüyü durdurdu. Mahallelinin aracın altından çıkardığı Bakur'un sadece burnu kanadığı görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Kazanın yaşandığı sokaktaki marketin sahibi Alican Gülsoy kaza anını anlattı. Sesleri duyunca hemen çocuğun yardımına koştuklarını belirten Gülsoy, "Dışarı çıktığımda çocuğun otomobilin altında kaldığını gördüm. Hemen mahalleliyle birlikte çıkardık. Burnunda kanama vardı. Hemen iş yerime alıp, elini yüzünü yıkadım ve ailesine teslim ettim. Çok şükür durumu iyi. Aracın arka tamponu yüksek olmasaydı, ölüm riski çok yüksekti. Allah'tan aracın tekerleği üzerinden geçmedi. Görüntüler gerçekten şoke ediciydi" diye konuştu.

Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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