KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında

19.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:40

Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü, sürücünün ağır yaralı olarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü, sürücünün ağır yaralı olarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada kullandığı 35 PA 393 plakalı otomobil Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölünen Ozan Ö'nün tedavisi kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü, kazayı gören çevredeki vatandaşların sürücüye yardım etmek için koştuğu görülüyor.

Kahramanmaraş'ta Ozan Ö. idaresindeki 35 PA 393 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölünmüş, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildekilerden biri hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildekilerden biri hayatını kaybetti
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
İki kişinin tekne motorunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı
İki kişinin tekne motorunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şafak Sezer Özcan Deniz Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Mert Günok Fatih Terim Ersun Yanal Deniz Türüç
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 18:40:44. #1.14#
title