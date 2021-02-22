Otomobili bırakıp kaçtı
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Otomobili bırakıp kaçtı

22.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:48
Otomobili bırakıp kaçtı

KARABÜK'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.

KARABÜK'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Demirçelik kavşağında meydan geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, uygulama noktasında 06 BGE 297 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Kaçan sürücü, kovalamacanın ardından Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta otomobili bırakarak kaçtı. Otomobil, çekici ile çekilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Otomobili bırakıp kaçtı
Otomobili bırakıp kaçtı
Otomobili bırakıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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