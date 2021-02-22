Otomobili bırakıp kaçtı
22.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:48
KARABÜK'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.
KARABÜK'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Demirçelik kavşağında meydan geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, uygulama noktasında 06 BGE 297 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Kaçan sürücü, kovalamacanın ardından Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta otomobili bırakarak kaçtı. Otomobil, çekici ile çekilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Olay, gece saatlerinde Demirçelik kavşağında meydan geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, uygulama noktasında 06 BGE 297 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Kaçan sürücü, kovalamacanın ardından Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta otomobili bırakarak kaçtı. Otomobil, çekici ile çekilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR