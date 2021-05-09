Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Melicek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kılıç'a ait 42 YK 526 plakalı aracın radyatör bölümüne giren yılan girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla girdiği yerden çıkarıldı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından şehir merkezinden uzak bir yerde doğaya bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ