Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - Haberler | Güncel

Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Melicek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kılıç'a ait 42 YK 526 plakalı aracın radyatör bölümüne giren yılan girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla girdiği yerden çıkarıldı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından şehir merkezinden uzak bir yerde doğaya bırakıldı.

Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı
Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı
Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı
Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 18:20:59. #1.14#

title