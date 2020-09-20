Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
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Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Düzce'de, Emre Sönmezoğlu yönetimindeki motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsünün yanında bulunan 5 aylık hamile eşi hayatını kaybetti.

Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
20.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 20.09.2020 23:55

Düzce'de, park halindeki otomobile çarpan motosiklette yolcu konumunda bulunan 5 aylık hamile Asuman Sönmezoğlu (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Düzce Beçi Sapağı mevkisinde meydana geldi. Emre Sönmezoğlu (27) yönetimindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, park halindeki 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı.

HAMİLE KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Emre Sönmezoğlu ile yolcu konumunda bulunan eşi Asuman Sönmezoğlu metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi yaralı kadını Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

5 aylık hamile olan Sönmezoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Sönmezoğlu'nun tedavisine devam edilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Asuman Sönmezoğlu

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Tezcan SOLMAZ
Tezcan SOLMAZ
DHA Editörü
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