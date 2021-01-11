Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin 20 metre sürüklendiği kaza kamerada

BURSA'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi, yaklaşık 2 metre havalandıktan sonra yere düşerek sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Burak Öner'in (22) kullandığı plakasız motosiklet, Özer Barış Gömleksiz (35) yönetimindeki 16 Y 6353 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Burak Öner ve Berkan Çetiner (22) yaklaşık 2 metre havalandıktan sonra yere düşüp sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı