Otomobile Çarpan Elektrikli Bisikletin Sürücüsü Yaralandı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, emniyet şeridinde duran otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Halil Fuat Aydın (22), yaralandı.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, emniyet şeridinde duran otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Halil Fuat Aydın ((22), yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden Halil Fuat Aydın yönetimindeki elektrikli bisiklet, emniyet şeridinde duran Hakan Özcan'a (41) ait 64 NN 720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, kasksız elektrikli bisiklet sürücüsü Halil Fuat Aydın yaralandı. Aydın, ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Manisa
Kaynak: DHA