Martı Kanat Kapılar Neden Yaygınlaşmadı?

Bir otomobilin kapılarının yukarı doğru açılması, aracın sıradan olmadığını gösteren önemli bir tasarım detayıdır. Ancak martı kanat olarak bilinen bu kapılar, görselliğine rağmen otomotiv dünyasında hiçbir zaman yaygınlaşmadı. Bunun nedeni sadece maliyet değil; mühendislik ve kullanım açısından da çeşitli sorunların bulunmasıdır.

Geleneksel kapılara kıyasla yukarı açılan sistemlerde çok daha karmaşık bir mekanizma gerekiyor. Kapıyı havada güvenli şekilde tutacak sağlam menteşe ve destek sisteminin yanı sıra gelişmiş bir yalıtım şart. Ayrıca aracın ters dönmesi durumunda kapıların içeridekilerin çıkışını engellememesi için acil durum açma mekanizması da tasarlanmak zorunda. Bu parçalar üretim maliyetini artırdığından, sistem çoğunlukla spor otomobillerde, süper otomobillerde ve konsept modellerde kullanılıyor.

Yukarı doğru açılan kapıların en ünlü örneği Mercedes-Benz 300SL'dir. 1954'te tanıtılan otomobilin boru tipi şasisi W194 yarış aracından alınmıştı ve bu şasi nedeniyle kapı eşikleri oldukça yüksekti. Normal kapılar bu yapıda pratik olmayacağı için mühendisler kapıları yukarı doğru açmayı tercih etti. Bu çözüm yalnızca teknik bir sorunu gidermedi; aynı zamanda 300SL'nin kendine özgü tasarımının simgesi haline geldi ve otomobilin bir tasarım klasiği olarak anılmasını sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi