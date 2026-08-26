Yeni Volkswagen Amarok'un İlk Kamuflajlı Fotoğrafları Yayınlandı: 464 Beygirlik Plug-in Hibrit Geliyor

Volkswagen, Güney Amerika pazarı için geliştirdiği yeni Amarok'un ilk kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı. İnce LED farlarıyla öne çıkan aracın, en güçlü versiyonunun 464 beygir güç ve 800 Nm tork üreten bir plug-in hibrit olacağı belirtiliyor.

Çinli SAIC Motor'un platformunu kullanacağı söylenen araçla ilgili resmi açıklamada, yeni Amarok'un Güney Amerika'daki müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirildiği ve markanın en güçlü modeli olacağı ifade edildi. Teknoloji, elektrifikasyon ve sağlamlığın bir araya getirileceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi