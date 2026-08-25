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Yeni Volkswagen Amarok Kamufle Edilmiş Olarak Görüntülendi: Çin Platformu ve 800 Nm Torklu PHEV Sistemiyle Geliyor

Yeni Volkswagen Amarok Kamufle Edilmiş Olarak Görüntülendi: Çin Platformu ve 800 Nm Torklu PHEV Sistemiyle Geliyor
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Volkswagen, Güney Amerika için 2027'de satışa sunacağı yeni Amarok'un ilk görüntülerini paylaştı. Model, Ford Ranger yerine SAIC grubunun platformunu kullanacak ve 470 beygiri aşan güç sunacak.

Volkswagen Amarok'ta büyük bir değişim yaşanıyor. Güney Amerika pazarı için hazırlanan yeni nesil pikap, ilk kez kamuflajlı görüntülendi. Modelin, Ford Ranger temelli yapı yerine Çinli SAIC grubunun Maxus Interstellar X (LDV Terron 9) platformunu kullanacağı belirtiliyor. Üretim Arjantin'deki General Pacheco tesisinde yapılacak ve araç, küresel satılan ikinci nesil Amarok'tan ayrılacak.

Yeni Amarok'un teknik özellikleri kısmen netleşti. Volkswagen, aracın en güçlü Amarok olacağını doğruladı. Beklentilere göre, 800 TSI versiyonunda şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistem yer alacak. Bu sistem 470 beygirin üzerinde güç ve 800 Nm tork üretecek. Motor seçeneklerinin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Yeni modelin 2027 yılında satışa çıkması planlanıyor. Geliştirme süreci devam ederken, motor seçenekleri ve diğer teknik özellikler ilerleyen dönemde netleşecek. Çin kökenli altyapı, güçlü PHEV sistemi ve yenilenen tasarım, Amarok ailesindeki en kapsamlı değişimlerden birini işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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