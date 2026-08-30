Yeni Nesil Otomobillerde Sahte Egzoz Çıkışları Yaygınlaşıyor
Yeni nesil otomobillerde dışarıdan bakıldığında gerçek gibi görünen egzoz çıkışları giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu parçaların bazıları egzoz sistemiyle bağlantılı değil. Gerçek boruların gizlenmesinin arkasında yalnızca tasarım tercihleri değil, farklı nedenler de bulunuyor.
Yeni nesil otomobillerde dışarıdan bakıldığında gerçek gibi görünen egzoz çıkışları giderek yaygınlaşıyor.
Ancak bu parçaların bazıları egzoz sistemiyle bağlantılı değil. Gerçek boruların gizlenmesinin arkasında ise yalnızca tasarım tercihleri bulunmuyor.
Kaynak: Haber Merkezi