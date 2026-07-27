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Yeni Mitsubishi Pajero 2026’da Geri Dönüyor

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Mitsubishi, uzun süredir beklenen yeni nesil Pajero modelini 2 Eylül 2026'da tanıtacak. Arazi odaklı tasarımı ve Super Select dört çeker sistemiyle geri dönecek.

Mitsubishi'nin yeni Pajero modeli 2 Eylül 2026'da tanıtılacak. Japonya'daki bayilere dayandırılan bilgilere göre etkinlikte aracın dış tasarımı, kabini ve temel teknik özellikleri paylaşılacak. Fiyat bilgisi henüz net değil, ön siparişler hemen açılmayacak.

Yeni Pajero, Triton kamyonetin şasi yapısını kullanacak ancak kabin ve süspansiyon sistemi modele özel geliştirildi. Araç, monokok gövde yerine gövde üstü şasili yapısıyla arazi kullanımına odaklanacak. Super Select dört çeker sistemi ve düşük oranlı arazi şanzımanı sunulacak. İç mekanda dijital arazi göstergesi (Multi Meter) yer alacak. Ön tasarımda T biçimli aydınlatma dikkat çekiyor.

İlk etapta Japonya, Avustralya ve Asya'da satışa çıkacak; Kuzey Amerika için plan net değil. Dört nesil boyunca 40 yıl üretilen model, 2021'de sonlanmıştı ve şimdi geri dönüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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