Haberler

Yeni Dacia Spring Tanıtıldı: Avrupa'nın Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobili 2027'de Türkiye'de

Yeni Dacia Spring Tanıtıldı: Avrupa'nın Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobili 2027'de Türkiye'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İkinci nesil Dacia Spring, büyük tasarım ve teknik yeniliklerle görücüye çıktı. 250 km menzil ve 17.900 euro başlangıç fiyatıyla dikkat çeken model, 2027'de Türkiye'ye gelecek.

Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerinden Dacia Spring'in ikinci nesli bugün tanıtıldı. 40'tan fazla ülkede 210 bin adetten fazla satan modelin yeni versiyonu, 2027 yılında Türkiye'ye gelecek. Lansmanda aracın hem tasarımı hem de teknik özellikleri büyük bir değişim geçirdiği görüldü.

Yeni Spring, selefine göre 18 cm genişlerken, uzunluğu 15 cm arttı. Dikleştirilmiş burun, kaslı çamurluk kavisleri ve siyah gövde kaplamalarıyla daha oturaklı bir görünüm sunan araç, 3.85 m uzunluğa ve 1.74 m genişliğe sahip. Bagaj hacmi 337 litre; arka koltuklar yatırıldığında 1.283 litreye çıkıyor. Renault Twingo ile platform kardeşi olan Spring, Dacia'nın fonksiyonel tasarım dilini koruyor.

Teknik olarak 80 beygir güç ve 175 Nm tork üreten elektrik motoru, 12.1 saniyede 0-100 km/s hızlanma ve 130 km/s maksimum hız sağlıyor. 27.5 kWh LFP batarya ile WLTP menzili 250 km. Önceki nesil kullanıcıları günde ortalama 34 km yol yapıyor, %75'i evde şarj ediyor. Ev prizinde %15'ten %80'e 9 saatte, 50 kW DC hızlı şarjla 28 dakikada dolum mümkün.

İç mekanda 7 inç dijital gösterge paneli standartken, 10.1 inç bilgi-eğlence ekranı ortada yer alıyor. Klima ve temel işlevler için fiziksel tuşlar korunmuş. Dacia Avrupa'da lansmana özel 17.900 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunacak; en üst donanım 19.500 euro. Bu fiyat politikasıyla Spring, Avrupa'nın en ulaşılabilir elektrikli araçlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye fiyatının 2027'de netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

Gökçek ne kadar maaş alıyor? Savcılık ifadesinde rakam verdi

Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı

Şampiyonlar Ligi binlerce kez oynatıldı! İşte takımlarımızın tur şansı
Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda Güler yok! İşte nedeni

Şampiyonlar Ligi başlıyor ama Arda yok! İşte nedeni
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Genç üniversitelinin can verdiği kaza anı kamerada
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor