Yeni Dacia Spring Avrupa Üretimiyle Türkiye'ye Geliyor: İşte Fiyat Beklentisi ve Özellikler

Dacia, şehir içi kullanıma odaklanan elektrikli modeli Spring'in ikinci neslini tanıttı. İlk nesli Çin'de üretilen ve Türkiye'ye ithalat sürecinde zorluklar yaşatan model, yeni nesilde üretim stratejisini değiştirdi. Yeni Spring, Slovenya'da üretilerek Avrupa menşeli olarak Türkiye pazarına girecek ve Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi yükünden etkilenmeyecek.

Avrupa üretiminin sağladığı avantaj, Türkiye'deki fiyatlandırmada da kendini gösterecek. Renault Grubu'nun ortak platform kullanımı ve vergi avantajı sayesinde yeni Spring'in Türkiye'de 1 milyon TL civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre modelin 2027 yılının başlarında Türkiye yollarına çıkması öngörülüyor.

Yeni Spring, kompakt boyutlarını korurken günlük şehir içi kullanım için 82 hp güç üreten elektrik motoru ve 27,5 kWh kapasiteli LFP batarya sunuyor. Bu batarya ile karma kullanımda yaklaşık 265 kilometre menzil sağlanıyor. 4 kişilik kapasitesiyle şehir içi ulaşımı hedefleyen model, Avrupa'da 210 bin müşteriye ulaşarak markanın en başarılı uygun fiyatlı elektrikli otomobili olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi