Yeni Corolla Irak'ta Farklı Ön Tasarımla Satışa Sunuldu
Toyota Corolla'nın Irak pazarındaki versiyonu, tamamen yenilenen ön tasarımı ve iç mekan güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Arka kısımda değişiklik yapılmazken, iç konsol ve direksiyon yenilenmiş, multimedya ekranı dikdörtgen formda tasarlanmış ve vites bölümü Corolla Cross'tan alınmıştır.
Irak pazarında satışa sunulan araçların ön dizaynı tamamen yenilenirken, arka kısımda hiçbir değişiklik yapılmadan satışa sunuluyor. İç tasarımda konsol tamamen yenilenmiş görünse de Türkiye'de satılan modellerden büyük bir fark bulunmuyor.
Direksiyon tasarımı değişen Corolla'da multimedya ekranı dikdörtgen formda tasarlanmış, havalandırma difüzörleri inceltilmiş. Vites kolunun bulunduğu bölüm Corolla Cross'tan kopyalanmış. Ambiyans aydınlatmasıyla dikkat çeken yeni Corolla'da kapı açma yerleri de piyano black kaplama olarak sunuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi