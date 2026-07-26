Sahte parçalar lüks Mercedes'i 62 bin dolar zarara uğrattı

ABD'li bir araç sahibi, 2026 Mercedes-Benz G550 için 172 bin 355 dolar ödedi ve kişiselleştirmek için yaklaşık 50 bin dolar daha harcadı. Ancak, Carlex Design'dan esinlenerek Alibaba'dan satın aldığı taklit gövde kiti ve jantlar, aracın orijinalliğini bozdu.

Açık artırmada en yüksek teklif 160 bin dolarda kaldı ve sahibi yaklaşık 62 bin dolar zarar etti. Bu olay, lüks otomobillerde orijinal parça kullanımının önemini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi